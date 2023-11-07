Россияне нарастили производство ракет быстрее, чем ожидалось, - ISW

Похоже, что российские военные увеличили свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

6 ноября представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.

Ранее, 28 августа, Скибицкий заявлял, что российские силы имеют в резерве 585 ракет большой дальности. То есть, за этот период российские силы увеличили свой ракетный резерв на 285 ракет.

6 ноября Скибицкий добавил, что в октябре российские войска изготовили 115 высокоточных ракет большой дальности: 30 крылатых ракет "Искандер-М", 12 крылатых ракет "Искандер-К", 20 крылатых ракет "Калибр", 40 крылатых ракет Х-101, 9 крылатых ракеты Х-32 и 4 баллистические ракеты "Кинжал".

28 августа Скибицкий заявил, что российским оборонным предприятиям тяжело производить несколько десятков конкретных типов ракет в месяц из-за дефицита иностранных комплектующих. Поэтому увеличение российских резервов на 285 ракет с конца августа, а также изготовление 115 из них в октябре, указывает на то, что Россия увеличила внутреннее производство ракет быстрее, чем прогнозировалось.

Скибицкий также прокомментировал российское производство беспилотников 6 ноября, заявив, что Иран по-прежнему может отправлять в Россию небольшие партии Shahed. Он также заявил, что Россия начала наращивать отечественное производство беспилотников Shahed с компонентами из Ирана, в том числе на заводе в Алабуге, Татарстан.

Скибицкий добавил, что прогнозируемые российские ракетные и беспилотные удары по украинской энергетической инфраструктуре предстоящей зимой, скорее всего, не будут такими "примитивными", как серия ударов зимой 2022-2023 годов.

Запасы ракет в РФ

В сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Так что страна-агрессор увеличила производство ракет , оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты .

По словам представителя ГУР Андрей Юсова, россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине , однако не могут вернуться к уровню тех запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения.

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