Эстонский эксперт: какой бы ни был итог войны, нужно подумать о членстве Украины в НАТО и ЕС

Сколько бы ни продолжалась война с российской агрессией и каким бы ни был ее итог, необходимо найти способ продолжить интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз.

Об этом рассказала заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллинне, эксперт по европейской безопасности Кристи Райк в интервью РБК-Украина .

"Это такая мантра, она не меняется, да. Мол, Украина сама решит, сколько это будет продолжаться (война - ред.). Конечно, это своеобразная ошибочная мантра в том смысле, что то, сколько это будет продолжаться, во многом зависит от уровня поддержки со стороны Запада", - сказала Райк.

По ее словам, всем известно, что украинцы хотят продолжать сражаться. Другой вопрос - долго ли удастся продолжать эту борьбу.

"С вашей стороны также есть большие потери, но вы преследуете цель восстановить территориальную целостность Украины. Мы также осознаем, что, в конце концов, этого может не произойти. Мы должны задуматься о том, что Россия может продолжить оккупацию части украинской территории на длительный срок. В таком случае это, безусловно, не должно быть легитимизировано", - отметила эксперт.

Райк напомнила, что страны Балтии были захвачены Россией полвека и Запад формально не признал оккупацию. По ее словам, практически отношения с СССР были нормализованы, но юридически это "вхождение в СССР" никогда не было признано.

"Германия была поделена на полвека. И казалось, что навсегда. Не было большой надежды, что это когда-нибудь закончится. Но Западная Германия юридически не признала этого разрыва. И когда настал исторический момент, Германия была объединена, а Балтийские страны восстановили независимость" , - рассказала эстонский эксперт.

Она добавила, что в действительно долгосрочной перспективе это один из возможных сценариев для Украины.

"Конечно, было бы гораздо лучше освободить все территории в следующем году, но если этого не произойдет, я думаю, нам также нужно как-то ментально готовиться к этой опции. И в случае, на мой взгляд, будет действительно важно найти способ продолжить интеграцию Украины в НАТО и в ЕС. В определенной степени это даже можно назвать будущим", - отметила Райк.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время состоявшегося этим летом саммита в Вильнюсе. Киев понимает, что сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу только после завершения войны, однако хотел получить своеобразный политический сигнал от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

В частности, страны-члены НАТО во время саммита согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.