Естонський експерт: який би не був результат війни, треба подумати про членство України в НАТО та ЄС

Скільки б не тривала війна з російською агресією і яким би не було її результат, необхідно знайти спосіб продовжити інтеграцію України до НАТО та Європейського союзу.

Про це розповіла заступник директора Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні, експерт з питань європейської безпеки Крісті Райк в інтерв'ю РБК-Україна .

"Це така мантра, вона не змінюється, так. Мовляв, Україна сама вирішить, скільки це триватиме (війна - ред.). Звичайно, це своєрідна помилкова мантра в тому сенсі, що те, скільки це триватиме, багато в чому залежить від рівня підтримки з боку Заходу", - сказала Райк.

За її словами, всім відомо, що українці хочуть продовжувати боротися. Інше питання - чи довго вдасться продовжувати цю боротьбу.

"З вашого боку також є великі втрати, але ви маєте на меті відновити територіальну цілісність України. Ми також усвідомлюємо, що, зрештою, цього може не статися. Ми маємо задуматися про те, що Росія може продовжити окупацію частини української території на тривалий термін. У такому разі це, безумовно, не повинно бути легімітизованим", - зазначила експерт.

Райк нагадала, що країни Балтії були захоплені Росією півстоліття, і Захід формально не визнав окупацію. За її словами, практично відносини з СРСР були нормалізовані, але юридично це "входження до СРСР" ніколи не було визнано.

"Німеччина була поділена на півстоліття. І здавалося, що назавжди. Не було великої надії, що це колись закінчиться. Але Західна Німеччина юридично не визнала цього розриву. І коли настав історичний момент, Німеччина була об'єднана, а Балтійські країни відновили незалежність", - розповіла естонський експерт.

Вона додала, що у справді довгостроковій перспективі це один із можливих сценаріїв для України.

"Звичайно, було б набагато краще звільнити всі території наступного року, але якщо цього не станеться, я думаю, нам також потрібно якось ментально готуватися до цієї опції. І в разі, на мою думку, буде дійсно важливо знайти спосіб продовжити інтеграцію України до НАТО та ЄС. Певною мірою це навіть можна назвати майбутнім", - зазначила Райк.

Вступ України до НАТО

Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який відбувся цього літа. Київ розуміє, що матиме можливість приєднатись до Північноатлантичного альянсу лише після завершення війни, однак хотів отримати своєрідний політичний сигнал від союзників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Зокрема країни-члени НАТО, під час саміту, погодились, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.