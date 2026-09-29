Эстония назвала Россию виновной в поджоге завода, поставляющего технику Украины
Эстонские власти заявили, что российские спецслужбы стояли за поджогом оборонной компании Milrem Robotics. Предприятие производит беспилотные наземные системы и поставляет технику Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во вторник, 29 сентября, эстонские власти сообщили, что завершили оценку обстоятельств пожара, который произошел в августе на территории Milrem Robotics.
По заключению Эстонии, пожар был не случайным, а стал следствием поджога, организованного по заказу российских спецслужб.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что такой вывод основывается на информации, собранной Службой внутренней безопасности страны KAPO.
В то же время эстонские власти не обнародовали материалы, которые могли бы подтвердить российскую причастность. В Таллине объяснили это необходимостью сохранять конфиденциальность работы спецслужб.
Эстония также заявила, что этот инцидент имеет признаки, схожие с другими случаями саботажа в Европе, которые связывают западные страны с деятельностью России.
Напоминаем, что здание таллиннской компании Milrem Robotics, поставляющей Украине оборонную технику, подожгли в ночь на 15 августа.
После пожара эстонские власти заявили о возможном российском следе в поджоге.
Тогда Михал заявлял, что если целью поджога было запугать Эстонию, посеять разногласия среди населения или заставить страну прекратить поддержку Украины, добиться этого не удастся.