Эстония назвала Россию виновной в поджоге завода, поставляющего технику Украины

Эстонские власти заявили, что российские спецслужбы стояли за поджогом оборонной компании Milrem Robotics. Предприятие производит беспилотные наземные системы и поставляет технику Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во вторник, 29 сентября, эстонские власти сообщили, что завершили оценку обстоятельств пожара, который произошел в августе на территории Milrem Robotics.

По заключению Эстонии, пожар был не случайным, а стал следствием поджога, организованного по заказу российских спецслужб.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что такой вывод основывается на информации, собранной Службой внутренней безопасности страны KAPO.

В то же время эстонские власти не обнародовали материалы, которые могли бы подтвердить российскую причастность. В Таллине объяснили это необходимостью сохранять конфиденциальность работы спецслужб.

Эстония также заявила, что этот инцидент имеет признаки, схожие с другими случаями саботажа в Европе, которые связывают западные страны с деятельностью России.