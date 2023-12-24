RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Эстонии заявили, что Украина не обращалась с просьбой выдать своих граждан

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украине не обращалась к праительству Эстонии с просьбой выдать своих граждан мобилизиционного возраста.

Об этом заявил завотделом политики в сфере погранохраны и миграции Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его словам, этот вопрос обсуждался с послом Украины и украинская сторона об этом не просила.

При этом он подчеркнул, что у Украины нет законных оснований делать запрос о выдаче указанных граждан, а у Эстонии нет оснований их выдавать.

Что этому предшествовало

21 декабря немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах от 25 до 60 лет.

Позже в Министерстве обороны уточнили заявление Умерова, распространенное немецкими изданиями. Там отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

В Германии уже заявили, что не будут принуждать украинцев к мобилизации.

Также добавим, что в Департаменте пограничной и миграционной политики МВД Эстонии заявили, что не будут выдавать украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияМобилизация в УкраинеВойна России против Украины