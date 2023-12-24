В Эстонии заявили, что Украина не обращалась с просьбой выдать своих граждан

По его словам, этот вопрос обсуждался с послом Украины и украинская сторона об этом не просила.

При этом он подчеркнул, что у Украины нет законных оснований делать запрос о выдаче указанных граждан, а у Эстонии нет оснований их выдавать.

Что этому предшествовало

21 декабря немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах от 25 до 60 лет.

Позже в Министерстве обороны уточнили заявление Умерова, распространенное немецкими изданиями. Там отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

В Германии уже заявили, что не будут принуждать украинцев к мобилизации.

Также добавим, что в Департаменте пограничной и миграционной политики МВД Эстонии заявили, что не будут выдавать украинских беженцев.

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