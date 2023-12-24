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В Естонії заявили, що Україна не зверталася із проханням видати своїх громадян

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не зверталася до керівництва Естонії з проханням видати своїх громадян мобілізаційного віку.

Про це заявив заввідділом політики у сфері прикордонної охорони та міграції Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, це питання обговорювалося з послом України і українська сторона про це не просила.

Водночас він підкреслив, що в України немає законних підстав робити запит про видачу зазначених громадян, а в Естонії немає підстав їх видавати.

Що цьому передувало

21 грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умеровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони нібито планує закликати до військової служби з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком від 25 до 60 років.

Пізніше у Міністерстві оборони уточнили заяву Умерова, поширену німецькими виданнями. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

У Німеччині вже заявили, що не змушуватимуть українців до мобілізації.

Також додамо, що у Департаменті прикордонної та міграційної політики МВС Естонії заявили, що не видаватимуть українських біженців.

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