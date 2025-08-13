RU

В Эстонии задержали поляка, который хотел воевать за РФ в Украине

Фото: в Эстонии задержали поляка, который хотел воевать за РФ (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Ірина Глухова

В эстонском городе Нарве задержали 49-летнего гражданина Польши, который планировал вступить в российскую армию для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

Как рассказали в полиции, иностранец пытался незаконно пересечь границу через реку Нарва на надувном матрасе. При этом у него обнаружили предметы с символикой, поддерживающей агрессию РФ.

Проверка установила, что поляк прибыл в Эстонию из Сербии. По результатам расследования против него возбуждено уголовное дело по статье об участии или содействии акту агрессии.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что присоединение к вооруженным силам РФ представляет косвенную угрозу безопасности Эстонии и всего ЕС. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял задержанного под стражу на два месяца.

В полиции отметили, что участие в агрессии против Украины является преступлением и к ответственности будут привлекать даже иностранцев, которые пытаются через Эстонию поддержать военные действия РФ.

Правоохранители добавили, что благодаря задержанию мужчины удалось предотвратить его попадание в Россию, что, вероятно, спасло жизни украинцев.

 

Наемники на войне против Украины

Напомним, ранее СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.

Тем временем Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

Также стало известно, что на стороне России в войне против Украины участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран.

