В Эстонии задержали поляка, который хотел воевать за РФ в Украине

В эстонском городе Нарве задержали 49-летнего гражданина Польши, который планировал вступить в российскую армию для участия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.
Как рассказали в полиции, иностранец пытался незаконно пересечь границу через реку Нарва на надувном матрасе. При этом у него обнаружили предметы с символикой, поддерживающей агрессию РФ.
Проверка установила, что поляк прибыл в Эстонию из Сербии. По результатам расследования против него возбуждено уголовное дело по статье об участии или содействии акту агрессии.
При этом в прокуратуре подчеркнули, что присоединение к вооруженным силам РФ представляет косвенную угрозу безопасности Эстонии и всего ЕС. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял задержанного под стражу на два месяца.
В полиции отметили, что участие в агрессии против Украины является преступлением и к ответственности будут привлекать даже иностранцев, которые пытаются через Эстонию поддержать военные действия РФ.
Правоохранители добавили, что благодаря задержанию мужчины удалось предотвратить его попадание в Россию, что, вероятно, спасло жизни украинцев.
Напомним, ранее СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.
Тем временем Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.
Также стало известно, что на стороне России в войне против Украины участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран.