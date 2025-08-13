В Естонії затримали поляка, який хотів воювати за РФ в Україні

В естонському місті Нарві затримали 49-річного громадянина Польщі, який планував вступити до російської армії для участі у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.
Як розповіли у поліції, іноземець намагався незаконно перетнути кордон через річку Нарва на надувному матраці. При цьому у нього виявили предмети з символікою, що підтримує агресію РФ.
Перевірка встановила, що поляк прибув до Естонії з Сербії. За результатами розслідування проти нього порушено кримінальну справу за статтею про участь або сприяння акту агресії.
Водночас у прокуратурі підкреслили, що приєднання до збройних сил РФ становить непряму загрозу безпеці Естонії та всього ЄС. Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв затриманого під варту на два місяці.
У поліції зазначили, що участь у агресії проти України є злочином і до відповідальності притягуватимуть навіть іноземців, які намагаються через Естонію підтримати військові дії РФ.
Правоохоронці додали, що завдяки затриманню чоловіка вдалося запобігти його потраплянню до Росії, що, ймовірно, врятувало життя українців.
Нагадаємо, раніше ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з армією окупантів. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.
Тим часом Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.
Також стало відомо, що на боці Росії у війні проти України беруть участь найманці щонайменше з 48 країн.