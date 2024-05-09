Эстония разорвала с Россией очередной договор из-за агрессии против Украины

Правительство Эстонии сегодня, 9 мая, разорвало соглашение с Россией об образовании. Причиной этого стала агрессия Кремля против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

"Расторжение договора связано с военной агрессией России в Украине, что представляет собой существенное нарушение принципов международного права, в частности Устава ООН",- пишет издание.

Также указывается, что этим формально закончится и сотрудничество в сфере образования с Россией, которое по сути завершилось два года назад.

Процедура расторжения договора

Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Эстонией и Россией было заключено в 1994 году. Договор автоматически продлевается на следующие пять лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании расторгнуть его. Для расторжения договора другая сторона должна быть уведомлена не позднее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока.

Для этого МИД Эстонии направит другой стороне соответствующее уведомление, а срок действия соглашения истекает 19 ноября текущего года.