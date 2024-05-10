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В Естонії винесли вирок проросійському політику, який відвідував окупований Донбас

Естонія, П'ятниця 10 травня 2024 17:31
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В Естонії винесли вирок проросійському політику, який відвідував окупований Донбас Архівне фото: Аллан Хантсом (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Проросійського естонського політика Аллана Хантсома засудили до тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність. Раніше він відвідував окупований Донбас.

Про це заявила прессекретар Харьюського повітового суду Війвіка Сіплане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

При цьому журналісти повідомляють, що його засудили до шести з половиною років тюремного ув'язнення.

Хантсом був затриманий 7 грудня 2023 року і відтоді перебував у Талліннській в'язниці. Йому висунули підозри в розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці таких дій.

Хантсом у 2015 році відвідував окупований Донбас нібито з гуманітарною місією. Також він був одним з організаторів ходи "Безсмертний полк". У травні 2023 року він вступив до лав політичної партії Koos.

Естонія бореться з російським впливом

Естонія з перших днів війни активно допомагає Україні та лобіює введення нових санкцій проти Росії. При цьому країна сама активно бореться з російським впливом на своїй території.

Приміром учора стало відомо, що уряд Естонії розірвав угоду з Росією про освіту. Причиною цього стала агресія Кремля проти України.

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