В Естонії винесли вирок проросійському політику, який відвідував окупований Донбас
Проросійського естонського політика Аллана Хантсома засудили до тюремного ув'язнення за розвідувальну діяльність. Раніше він відвідував окупований Донбас.
Про це заявила прессекретар Харьюського повітового суду Війвіка Сіплане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
При цьому журналісти повідомляють, що його засудили до шести з половиною років тюремного ув'язнення.
Хантсом був затриманий 7 грудня 2023 року і відтоді перебував у Талліннській в'язниці. Йому висунули підозри в розвідувальній діяльності проти Естонської Республіки та підтримці таких дій.
Хантсом у 2015 році відвідував окупований Донбас нібито з гуманітарною місією. Також він був одним з організаторів ходи "Безсмертний полк". У травні 2023 року він вступив до лав політичної партії Koos.
Естонія бореться з російським впливом
Естонія з перших днів війни активно допомагає Україні та лобіює введення нових санкцій проти Росії. При цьому країна сама активно бореться з російським впливом на своїй території.
Приміром учора стало відомо, що уряд Естонії розірвав угоду з Росією про освіту. Причиною цього стала агресія Кремля проти України.
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