В Эстонии россиянина отправили в тюрьму за шпионаж в пользу ФСБ

По данным прокуратуры, россиянин Павел Капустин сознательно сотрудничал с Федеральной службой безопасности России: собирал и передавал информацию, которая представляет угрозу для нацбезопасности Эстонии.

В частности, он информировал российскую сторону о демонтаже памятника советскому танку в Нарве, а также о настроениях местного населения во время мятежа Пригожина в РФ.

Кроме шпионажа, осужденный организовывал незаконные перевозки товаров, подпадающих под международные санкции. Санкционные товары он заказывал в Эстонию из Европы и передавал заказчикам в России.

Также он подал ложные данные в Департамент полиции и пограничной охраны при оформлении вида на жительство.

В прокуратуре подчеркнули, что даже передача общедоступной информации может быть опасной, если она используется спецслужбами враждебного государства.

Вируский уездный суд признал виновным в шпионаже в пользу российской ФСБ и назначил ему шесть с половиной лет заключения. Мужчину также обязали передать государству имущество на сумму почти 90 тысяч евро.