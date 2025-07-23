В Эстонии россиянина отправили в тюрьму за шпионаж в пользу ФСБ

Вируский уездный суд признал гражданина РФ из Нарвы виновным в шпионаже в пользу ФСБ против Эстонии. Ему назначили шесть с половиной лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.
По данным прокуратуры, россиянин Павел Капустин сознательно сотрудничал с Федеральной службой безопасности России: собирал и передавал информацию, которая представляет угрозу для нацбезопасности Эстонии.
В частности, он информировал российскую сторону о демонтаже памятника советскому танку в Нарве, а также о настроениях местного населения во время мятежа Пригожина в РФ.
Кроме шпионажа, осужденный организовывал незаконные перевозки товаров, подпадающих под международные санкции. Санкционные товары он заказывал в Эстонию из Европы и передавал заказчикам в России.
Также он подал ложные данные в Департамент полиции и пограничной охраны при оформлении вида на жительство.
В прокуратуре подчеркнули, что даже передача общедоступной информации может быть опасной, если она используется спецслужбами враждебного государства.
Вируский уездный суд признал виновным в шпионаже в пользу российской ФСБ и назначил ему шесть с половиной лет заключения. Мужчину также обязали передать государству имущество на сумму почти 90 тысяч евро.
Напомним, из-за шпионской угрозы со стороны Китая правительство Великобритании рассматривает ограничения на въезд китайских граждан, прибывающих в страну с официальной целью.
Также сообщалось, что министерство юстиции Германии намерено инициировать новый законопроект, который ужесточит наказание за терроризм и шпионаж в пользу других государств.
Кроме того, российские агенты также подозреваются в подрыве подводных кабелей связи и газопроводов, в частности в Балтийском регионе. Это заставило страны Европы подписать договор о защите подводной инфраструктуры.
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