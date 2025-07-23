Из-за роста российских угроз. Германия планирует ужесточить наказание за шпионаж

Министерство юстиции Германии намерено инициировать новый законопроект, который ужесточит наказание за терроризм и шпионаж в пользу других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Среди прочего, новый проект предусматривает более комплексное наказание за подготовку террористических атак. Закон также имеет целью имплементацию европейских антитеррористических рекомендаций в немецкое законодательство. Кроме того, будет усилена уголовная ответственность за деятельность "разведывательных агентов".

"Террористы, экстремисты и авторитарные режимы атакуют нашу свободу. Запланированный закон является четким ответом на это. Мы будем дальше развивать уголовное законодательство и адаптировать его к новым угрозам", - заявила министр юстиции Стефани Хубиг.

Усиление ответственности за терроризм

В частности, среди прочего, будут изменены статьи уголовного кодекса, которые определяют наказание за подготовку террористических преступлений. В будущем в законодательство также будут включены случаи, когда нападение готовится с помощью транспортных средств.

Минюст Германии также имеет целью криминализировать повторный въезд в страну с намерением совершить террористическое преступление.

Борьба со шпионами

В борьбе со шпионажем будет усилено уголовное правонарушение деятельности "разведывательных агентов". Это, вероятно, будет направлено в первую очередь на растущие российские угрозы. Поправка также имеет целью разрешить определенные негласные следственные мероприятия - особенно необходимые для преследования сотрудников иностранных разведывательных служб. К ним относятся онлайн-обыски и акустическое наблюдение за жилыми помещениями.