Против атак РФ. Европейские страны подписали договор по защите подводной инфраструктуры
Шесть европейских стран, имеющих морские границы в Северном море, сегодня, 9 апреля, подписали соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных атак России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соглашение подписали Бельгия, Британия, Дания, Германия, Норвегия и Нидерланды. Угрозы подводным кабелям и трубопроводам стали предметом внимания безопасности западноевропейских стран после взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток-2".
В мае 2023 года НАТО заявило, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.
"Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте. Поэтому крайне важно, чтобы мы защищали его критически важную энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем", - заявил Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергетике и возобновляемым источникам энергии.
По его словам, укрепление связей с ключевыми североевропейскими соседями позволит обеспечить устойчивость инфраструктуры против тех, кто может попытаться угрожать ей или разрушить ее.
Взрывы на "Северных потоках"
Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были построены российским "Газпромом" для транзита 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию и другие страны Европы. При этом "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.
Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года. Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.
Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.
В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили, что завершают расследование взрывов на "Северных потоках".
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