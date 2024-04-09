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Против атак РФ. Европейские страны подписали договор по защите подводной инфраструктуры

Вторник 09 апреля 2024 08:05
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Против атак РФ. Европейские страны подписали договор по защите подводной инфраструктуры Фото: европейские страны подписали договор по защите подводной инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шесть европейских стран, имеющих морские границы в Северном море, сегодня, 9 апреля, подписали соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение подписали Бельгия, Британия, Дания, Германия, Норвегия и Нидерланды. Угрозы подводным кабелям и трубопроводам стали предметом внимания безопасности западноевропейских стран после взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток -1" и "Северный поток-2".

В мае 2023 года НАТО заявило, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

"Северное море является локомотивом, стимулирующим амбиции Европы в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте. Поэтому крайне важно, чтобы мы защищали его критически важную энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем", - заявил Эндрю Боуи, британский министр по ядерной энергетике и возобновляемым источникам энергии.

По его словам, укрепление связей с ключевыми североевропейскими соседями позволит обеспечить устойчивость инфраструктуры против тех, кто может попытаться угрожать ей или разрушить ее.

Взрывы на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были построены российским "Газпромом" для транзита 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию и другие страны Европы. При этом "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.

Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года. Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.

Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.

В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили, что завершают расследование взрывов на "Северных потоках".

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