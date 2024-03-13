Из-за угрозы шпионажа. Британия хочет ужесточить ограничения против граждан Китая, - Bloomberg

Правительство Британии рассматривает возможность сокращения числа граждан Китая, которые могут въезжать в страну по официальным делам. Это связано со шпионской угрозой со стороны Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Министры и органы безопасности обсуждают пересмотр пограничных правил, которые применяются к дипломатам и другим лицам, находящимся на так называемой официальной службе.

Цель состоит в том, чтобы заставить Китай и другие страны предоставлять более подробную информацию и предоставить больше времени для проверок.

Варианты включают ограничение количества людей, которые могут прибыть в соответствии с дипломатическими или аналогичными правилами. Или же речь пойдет об ограничении объема официальной или спонсируемой государством деятельности, для которой не требуется виза.

Угрозы со стороны Китая

Потенциальное ужесточение мер происходит на фоне беспокойства по поводу растущего влияния Китая в Великобритании, начиная от университетских кампусов и заканчивая его участием в важнейших отраслях промышленности.

Парламентский комитет в прошлом году предупредил, что подход Великобритании к угрозе национальной безопасности, исходящей от Китая, является "абсолютно неадекватным". Тогда уточнили, что слишком много внимания уделяется краткосрочным экономическим выгодам, а не долгосрочным рискам.

Глава агентства внутренней безопасности MI5 Кен МакКаллум заявлял, что китайские шпионы связались с более чем 20 000 человек в Великобритании.

Шпионская деятельность Китая по всему миру

Недавно военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.

А год назад Китай мог использовать свои шары-шпионы над воздушным пространством Великобритании.