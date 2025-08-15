Американцы сомневаются в разумных решениях Трампа по войне в Украине, - Politico
Большинство американцев сомневаются в способности президента США Дональда Трампа принимать разумные решения по поводу войны России против Украины. Потеря доверия наблюдается даже среди республиканцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Pew Research Center, которые приводит Politico.
Доверие американцев падает
Почти 60% американцев либо "не слишком уверены", либо "совсем не уверены", что Трамп способен принимать разумные решения в вопросах войны России против Украины.
Демократы значительно меньше доверяют президенту, чем республиканцы. Однако и среди республиканцев доверие снижается: 73% заявили, что уверены в Трампе, по сравнению с 81% в июле 2024 года.
Взгляд на Украину и помощь США
Американцы поровну разделились во мнениях о том, должны ли США помогать Украине в войне, при этом демократы гораздо чаще выражают поддержку такой помощи.
По сравнению с мартом, сейчас меньше американцев считают, что Трамп слишком благосклонен к России. Перемена связана с тем, что в последние месяцы он стал более критично высказываться о действиях РФ.
Саммит Трампа и Путина на Аляске
Белый дом пытался снизить ожидания перед встречей в Аляске, называя ее "упражнением по выслушиванию". Тем не менее Трамп заявил, что рассчитывает на серьезное отношение Путина, угрожая "очень серьезными последствиями", если Москва не предпримет шаги для окончания войны.
Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на сегодня, 15 августа. Она будет проходить в Анкоридже - это самый большой город Аляски.
Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по Киеву (по данным Белого дома, старт намечен на 22:00). Она будет проходить тет-а-тет в присутствии переводчиков.
Президент США заявил, что ключевая цель его переговоров с Путиным - достижение прекращения огня в Украине. Он подчеркнул, что любые решения, касающиеся украинских территорий, будут приниматься только с участием Киева.