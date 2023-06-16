Эстония нашла решение как передать Украине замороженные активы РФ, - МИД

Правительство Эстонии одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины. Это позволит Таллину передать российские активы Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", - заявил он.

По словам министра, Министерство иностранных дел страны в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

Замороженные активы РФ

Большинство стран Европы, а также США и Канада, с начала полномасштабного вторжения в Украину заморозило активы Центробанка РФ. Помимо этого в ряде стран заблокированными оказались и активы российского бизнеса.

К примеру, общая сумма находящихся в Швейцарии замороженных активов Центробанка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Помимо этого Бельгия использует 101 млн долларов на Украину, полученных в виде налогов с замороженных активов России.

Также представители Конгресса США 15 июня представили законопроект, который бы позволил использовать замороженные активы России для помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне почувствуют потерю в случае, если США решат конфисковать их активы в пользу Украины.

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