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Швейцария заморозила активы Центробанка РФ почти на 8,3 млрд долларов

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Швейцария, Среда 10 мая 2023 15:22
Швейцария заморозила активы Центробанка РФ почти на 8,3 млрд долларов Фото: Флаг Швейцарии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Общая сумма находящихся в Швейцарии резервов и активов Центрального банка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерального совета Швейцарии.

Федеральный совет был проинформирован об этом 10 мая 2023 года, приняв 29 марта решение об обязательном представлении отчетности по резервам и активам.

Лица, организации и юридические лица, владеющие, контролирующие или являющиеся контрагентами по резервам и активам Центрального банка Российской Федерации, должны сообщить эту информацию до 12 апреля 2023 года.

Обязательство по предоставлению отчетности также применяется к ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза против России. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд. долларов); последними являются принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями и подлежащие замораживанию активов.

Отчетность по резервам и активам Центрального банка России остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.

"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", - добавил Федеральный совет.

Ранее сообщалось, что Швейцарский банк Credit Suisse заморозил принадлежащие подсанкционным россиянам активы на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов).

В Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.

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