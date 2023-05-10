Швейцария заморозила активы Центробанка РФ почти на 8,3 млрд долларов
Общая сумма находящихся в Швейцарии резервов и активов Центрального банка России составляет почти 8,3 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерального совета Швейцарии.
Федеральный совет был проинформирован об этом 10 мая 2023 года, приняв 29 марта решение об обязательном представлении отчетности по резервам и активам.
Лица, организации и юридические лица, владеющие, контролирующие или являющиеся контрагентами по резервам и активам Центрального банка Российской Федерации, должны сообщить эту информацию до 12 апреля 2023 года.
Обязательство по предоставлению отчетности также применяется к ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза против России. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд. долларов); последними являются принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями и подлежащие замораживанию активов.
Отчетность по резервам и активам Центрального банка России остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.
"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", - добавил Федеральный совет.
Ранее сообщалось, что Швейцарский банк Credit Suisse заморозил принадлежащие подсанкционным россиянам активы на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов).
В Швейцарии было обнаружено около 130 подозрительных случаев по обходу санкций против России. Из них возбуждено уголовное дело в 29 случаях.
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