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Естонія знайшла рішення, як передати Україні заморожені активи РФ, - МЗС

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П'ятниця 16 червня 2023 19:32
Естонія знайшла рішення, як передати Україні заморожені активи РФ, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України. Це дасть змогу Талліну передати російські активи Києву.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використати заморожені активи Росії як країни-агресора і використати їх як компенсацію для потреб відновлення України", - заявив він.

За словами міністра, Міністерство закордонних справ країни найближчим часом внесе в уряд проєкт відповідної поправки до закону.

Заморожені активи РФ

Більшість країн Європи, а також США та Канада з початку повномасштабного вторгнення в Україну заморозили активи Центробанку РФ. Крім цього, у низці країн заблокованими виявилися і активи російського бізнесу.

Наприклад, загальна сума заморожених активів Центробанку Росії, що знаходяться у Швейцарії, становить майже 8,3 млрд доларів.

Крім цього, Бельгія використовує 101 млн доларів на Україну, отриманих у вигляді податків із заморожених активів Росії.

Також представники Конгресу США 15 червня представили законопроект, який дозволив би використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни відчують втрату у разі, якщо США вирішать конфіскувати їхні активи на користь України.

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