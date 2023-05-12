Бельгия использует российские активы в качестве многомиллионной помощи Украине

Бельгия использует 101 млн долларов, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы. Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, будущую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в стране.