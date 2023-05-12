ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бельгия использует российские активы в качестве многомиллионной помощи Украине

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 17:02
Бельгия использует российские активы в качестве многомиллионной помощи Украине Фото: Бельгия использует российские активы в качестве многомиллионной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бельгия использует 101 млн долларов, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.

Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, будущую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в стране.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что общая сумма находящихся в Швейцарии замороженных активов Центробанка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Тем временем Международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, будет представлен на саммите Совета Европы 16-17 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть