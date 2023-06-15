Зеленский об инициативе конфисковать активы РФ в США: может быть достигнута важная цель

Россияне ощутят потерю в случае, если США решат конфисковать их активы в пользу Украины. Это очень важная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил конгрессменов, которые сегодня внесли в американский парламент законопроект о конфискации российских активов и передачи их в качестве репараций Украине. По словам Зеленского, в таких диктатурах именно деньги являются самой высокой ценностью, тем более для людей, которые занимают руководящие должности.

"Когда свои деньги потеряет и государство-террорист, и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель - они почувствуют, что такое потеря", - отметил Зеленский.

Он добавил, что россияне не уважают жизнь - их власти не ценят людей и готовы тратить человеческие жизни сотнями тысяч.

"А вот деньги они жалеют. Свои активы они ценят. Они должны их полностью потерять, причем в пользу тех, кто пострадал от их агрессии, от этой террористической войны в пользу нашего государства, наших людей", - подчеркнул президент.

Конфискация российских активов в США

Напомним, в феврале генпрокурор США Меррик Гарленд впервые разрешил конфискованные средства российского олигарха Украине. Тогда он отмечал, что такой шаг "явно не будет последним".

При этом сегодня конгрессмены из Республиканской и Демократической партий зарегистрировали законопроект в парламенте, которым предлагается предоставить дополнительную помощь Украине с использованием активов, арестованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов РФ.