Эстония построит на границе с РФ около 150 бункеров в рамках проекта обороны

Глава Минобороны Эстонии Мартин Херем заявил, что страна в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа планирует построить около 150 бункеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"В ходе строительства Балтийского оборонительного пояса, например, в Ида-Вирумаа (регион Эстонии, расположенный на границе с РФ) планируется разместить порядка 150 бункеров. 100 из них будут находиться на государственной земле, а порядка 50 - на муниципальной или частной земле", - сказал Херем.

Он добавил, что по поводу бункеров, которые будут построены на частных землях, властям нужно будет достигнуть договоренности с их владельцами. Для того, чтобы эту дилемму решить, выходом может быть выплата компенсаций за неудобства, аренда либо приобретение земли.

"Но, по моей информации, в настоящее время нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширного пояса", - уточнил министр.

Также Херем рассказал, что Минобороны Эстонии утвердило молодежную политику, согласно который в течение следующих 4-х лет увеличат финансирование деятельности организаций Noored Kotkad и Kodutütred и обучения управлению дронами. Кроме того, будет уделяться больше внимания вопросам гособороне в рамках преподавания других предметов в учебной программе основной школы.

По его словам, такая деятельность будет вестись по всей территории страны и нет отдельных планов, чтобы это было только для Ида-Вирумаа.

"Что точно планируется в Северо-Восточной Эстонии - есть ли какие-либо специальные планы именно для этого региона, я, честно говоря, сказать не могу. В основном они охватывают всю Эстонию", - подытожил он.