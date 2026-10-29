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Эстония построит на границе с РФ около 150 бункеров в рамках проекта обороны

00:20 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Эстония построит на границе с РФ около 150 бункеров в рамках проекта обороны Фото: глава Минобороны Эстонии Мартин Херем (Getty Images)
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Глава Минобороны Эстонии Мартин Херем заявил, что страна в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа планирует построить около 150 бункеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"В ходе строительства Балтийского оборонительного пояса, например, в Ида-Вирумаа (регион Эстонии, расположенный на границе с РФ) планируется разместить порядка 150 бункеров. 100 из них будут находиться на государственной земле, а порядка 50 - на муниципальной или частной земле", - сказал Херем.

Он добавил, что по поводу бункеров, которые будут построены на частных землях, властям нужно будет достигнуть договоренности с их владельцами. Для того, чтобы эту дилемму решить, выходом может быть выплата компенсаций за неудобства, аренда либо приобретение земли.

"Но, по моей информации, в настоящее время нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширного пояса", - уточнил министр.

Также Херем рассказал, что Минобороны Эстонии утвердило молодежную политику, согласно который в течение следующих 4-х лет увеличат финансирование деятельности организаций Noored Kotkad и Kodutütred и обучения управлению дронами. Кроме того, будет уделяться больше внимания вопросам гособороне в рамках преподавания других предметов в учебной программе основной школы.

По его словам, такая деятельность будет вестись по всей территории страны и нет отдельных планов, чтобы это было только для Ида-Вирумаа.

"Что точно планируется в Северо-Восточной Эстонии - есть ли какие-либо специальные планы именно для этого региона, я, честно говоря, сказать не могу. В основном они охватывают всю Эстонию", - подытожил он.

Что еще важно знать

Напомним, несколько недель назад СМИ написали, что Эстония меняет подход к обороне из-за угрозы России и перемещает свою ключевую военную бригаду ближе к границе, готовясь к возможному вторжению. Теперь эстонские войска из Первой бригады расположены в 50 км от российской границы

Также мы писали, что в сентября Россия вводила десятидневный комендантский час и строгие ограничения на передвижения в двух районах, которые граничат с Эстонией. Официальной версией было названо усиление охраны государственной границы.

Кроме того, в начале октября Эстония запретила перевозить российское и белорусское зерно через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерна из Украины.

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