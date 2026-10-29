Естонія збудує на кордоні з РФ близько 150 бункерів у рамках проекту оборони

Глава Міноборони Естонії Мартін Херем заявив, що країна в рамках створення Балтійського оборонного поясу в Іда-Вірумаа планує збудувати близько 150 бункерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Під час будівництва Балтійського оборонного поясу, наприклад, в Іда-Вірумаа (регіон Естонії, розташований на кордоні з РФ) планується розмістити близько 150 бункерів. 100 з них будуть на державній землі, а близько 50 - на муніципальній або приватній землі", - сказав Херем.

Він додав, що з приводу бункерів, які будуть збудовані на приватних землях, владі потрібно буде досягти домовленості з їхніми власниками. Для того, щоб цю проблему вирішити, виходом може бути виплата компенсацій за незручності, оренда або придбання землі.

"Але, за моєю інформацією, нині немає жодних масштабних планів щодо придбання державою більшого поясу", - уточнив міністр.

Також Херем розповів, що Міноборони Естонії затвердило молодіжну політику, згідно з якою протягом наступних 4-х років збільшать фінансування діяльності організацій Noored Kotkad та Kodutütred та навчання управлінню дронами. Крім того, приділятиметься більше уваги питанням держоборони у рамках викладання інших предметів у навчальній програмі основної школи.

За його словами, така діяльність вестиметься по всій території країни та не окремих планів, щоб це було лише для Іда-Вірумаа.

"Що точно планується у Північно-Східній Естонії - чи є якісь спеціальні плани саме для цього регіону, я, чесно кажучи, сказати не можу. Здебільшого вони охоплюють усю Естонію", - підсумував він.