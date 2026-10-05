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Эстония перебрасывает главную бригаду к границе с РФ и готовится к войне, - FT

10:41 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Мария Науменко
Эстония перебрасывает главную бригаду к границе с РФ и готовится к войне, - FT Фото: эстонские военные (Getty Images)
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Эстония изменяет подход к обороне страны из-за угрозы России и перемещает ключевую бригаду ближе к границе, готовясь к возможному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет FT, эстонское командование передислоцирует Первую бригаду из города Тапа в Йихви. Новое место базирования расположено примерно в 50 километрах от российской границы. Параллельно в приграничной Нарве строят военную базу, рассчитанную на тысячу солдат.

Почему Эстония изменила стратегию

В последние десять лет Эстония готовилась к другому сценарию. В случае нападения предполагалась скорая мобилизация и партизанская война до прибытия подкрепления от союзников по НАТО.

Однако полномасштабная война России против Украины заставила эстонских военных пересмотреть эти планы. Наблюдая за действиями российской армии, командование пришло к выводу, что Москва готова нести значительные потери и разрушать территории ради их захвата и содержания.

Теперь Эстония переходит к концепции "активной обороны". Она предполагает противостояние российским войскам непосредственно на границе и борьбу за территорию с первых часов возможного вторжения.

"Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", - заявил командир Первой эстонской бригады, полковник Тармо Кундла.

По его словам, военные уже сейчас должны обустраивать линии обороны на выдвинутых позициях, поскольку рассчитывать на маневрирование противника и постепенное отступление больше не могут.

Какое оружие получает Эстония

Параллельно Таллин усиливает возможности для ударов на большом расстоянии. В последний год Эстония заключила контракты на американские системы HIMARS, баллистические ракеты M57 и южнокорейские установки Chunmoo.

Эти комплексы способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Это означает, что из новых эстонских баз ракеты потенциально смогут доставать в Санкт-Петербург, расположенный примерно в 260 километрах.

Таким образом, новая концепция обороны предполагает не только защиту собственной территории, но и возможность наносить удары по целям далеко за пределами Эстонии.

Чего опасаются в Эстонии

Представители эстонской разведки и вооруженных сил считают, что в ближайшие один-четыре года могут стать критическим периодом для стран Балтии.

Отдельную обеспокоенность вызывает Нарва – город на границе с Россией, где значительную часть населения составляют русскоязычные жители. В Эстонии опасаются, что Москва может использовать провокации в городе, чтобы проверить готовность НАТО реагировать на угрозу.

В Министерстве обороны Эстонии подчеркивают, что для эффективного сдерживания страна должна сделать возможную агрессию невыгодной противнику.

"Наша цель четкая: удержать врага и разрушение войны как можно дальше от эстонской территории", - заявили в ведомстве.

Напомним, The Atlantic ранее рассказывал, как страны Балтии готовятся к возможному нападению России и отрабатывают сценарии без прямой поддержки США.

Что касается Эстонии, то страна усиливает оборонные возможности, развивает беспилотные системы и готовится сдерживать российские войска с первых часов возможного конфликта.

Балтийские страны также учитывают опыт войны в Украине и готовятся к критическим первым 72 часам, пока союзники будут перебрасывать подкрепления.

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