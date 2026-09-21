РФ ввела комендантский час на границе с Эстонией

Россия ввела десятидневный комендантский час и строгие ограничения на передвижение в двух приграничных районах, граничащих с Эстонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Временные запреты действуют в 5-километровой приграничной зоне Кингисеппского и Сланцевского районов. В частности, к югу от Нарвского водохранилища людям запретили передвижение по реке на лодках и пребывание на берегу Нарвы.

В ночное время запрещено находиться вне населенных пунктов, в том числе в транспортных средствах. Также в пограничной полосе полностью остановили охоту. Официальной версией ограничений в РФ назвали "ужесточение охраны госграницы".

Министр иностранных дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что действия россиян не представляют прямой угрозы для его страны, поэтому Таллин не будет принимать ответных мер.

"Пока оценка опасности не изменилась. Да, были разные спекуляции по возможной общей мобилизации. Да, есть оценка того, что Россия находится в затруднительном положении", - отметил дипломат.

В то же время, несмотря на введенные российские запреты, одному человеку удалось нелегально пересечь границу со стороны РФ. Нарушителя сразу же задержали эстонские правоохранители.

Напомним, европейские страны обсудят скоординированную реакцию на случай человеческих жертв в результате гибридных атак России.