Эстония закрыла один из переходов на границе с РФ в целях безопасности: в чем причина

Суббота 11 октября 2025 14:35
UA EN RU
Эстония закрыла один из переходов на границе с РФ в целях безопасности: в чем причина Фото: Эстония закрыла один из переходов на границе с РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция и пограничная охрана Эстонии приняла решение временно закрыть движение через так называемый Саатсеский сапог. Причиной стало выявление пограничниками увеличенной активности российских подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Как сообщил оперативный руководитель Лиунской префектуры Кюнтер Педоск, в пятницу было зафиксировано заметно более высокое присутствие российских сил в пограничной зоне, чем обычно.

"Российские пограничники регулярно патрулируют в районе Саатсеского сапога, поскольку эта территория принадлежит России. Однако сегодня мы зафиксировали повышенную активность. Чтобы избежать возможных провокаций и инцидентов, мы решили закрыть дорогу - наша главная цель заключается в обеспечении безопасности граждан Эстонии", - отметил Педоск.

Он добавил, что ограничение движения через этот отрезок дороги является превентивной мерой для сохранения спокойствия и недопущения конфликтных ситуаций.

"Сначала мы разместили патрули с обеих сторон дороги, которые информировали водителей и советовали им объезжать эту зону из-за роста активности со стороны российских военных. Поскольку эта дорога частично пролегает через территорию РФ, всегда существует определенный риск. Во избежание эскалации мы решили временно перекрыть проезд", - пояснил Педоск.

Угроза РФ для Европы

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в Европе выросли опасения новой агрессии со стороны РФ. Страны начали активно готовиться - модернизируют свои армии и разрабатывают планы обороны в случае возможного нападения.

Как предположил президент Украины Владимир Зеленский, российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет, чтобы проверить альянс на прочность.

В ISW указывают, что Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО. Россияне могут устроить провокацию под чужим флагом.

Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО - читайте в материале РБК-Украина.

