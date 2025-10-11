Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ у цілях безпеки: у чому причина

Поліція та прикордонна охорона Естонії ухвалила рішення тимчасово закрити рух через так званий Саатсеський чобіт. Причиною стало виявлення прикордонниками збільшеної активності російських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Як повідомив оперативний керівник Лиунаської префектури Кюнтер Педоск, у п’ятницю було зафіксовано помітно вищу присутність російських сил у прикордонній зоні, ніж зазвичай.

"Російські прикордонники регулярно патрулюють у районі Саатсеського чобота, оскільки ця територія належить Росії. Проте сьогодні ми зафіксували підвищену активність. Щоб уникнути можливих провокацій та інцидентів, ми вирішили закрити дорогу — наша головна мета полягає в гарантуванні безпеки громадян Естонії", - зазначив Педоск.

Він додав, що обмеження руху через цей відрізок дороги є превентивним заходом для збереження спокою та недопущення конфліктних ситуацій.

"Спочатку ми розмістили патрулі з обох боків дороги, які інформували водіїв та радили їм об’їжджати цю зону через зростання активності з боку російських військових. Оскільки ця дорога частково пролягає через територію РФ, завжди існує певний ризик. Задля уникнення ескалації ми вирішили тимчасово перекрити проїзд", - пояснив Педоск.