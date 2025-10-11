ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ у цілях безпеки: у чому причина

Субота 11 жовтня 2025 14:35
UA EN RU
Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ у цілях безпеки: у чому причина Фото: Естонія закрила один з переходів на кордоні з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція та прикордонна охорона Естонії ухвалила рішення тимчасово закрити рух через так званий Саатсеський чобіт. Причиною стало виявлення прикордонниками збільшеної активності російських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Як повідомив оперативний керівник Лиунаської префектури Кюнтер Педоск, у п’ятницю було зафіксовано помітно вищу присутність російських сил у прикордонній зоні, ніж зазвичай.

"Російські прикордонники регулярно патрулюють у районі Саатсеського чобота, оскільки ця територія належить Росії. Проте сьогодні ми зафіксували підвищену активність. Щоб уникнути можливих провокацій та інцидентів, ми вирішили закрити дорогу — наша головна мета полягає в гарантуванні безпеки громадян Естонії", - зазначив Педоск.

Він додав, що обмеження руху через цей відрізок дороги є превентивним заходом для збереження спокою та недопущення конфліктних ситуацій.

"Спочатку ми розмістили патрулі з обох боків дороги, які інформували водіїв та радили їм об’їжджати цю зону через зростання активності з боку російських військових. Оскільки ця дорога частково пролягає через територію РФ, завжди існує певний ризик. Задля уникнення ескалації ми вирішили тимчасово перекрити проїзд", - пояснив Педоск.

Загроза РФ для Європи

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі зросли побоювання нової агресії з боку РФ. Країни почали активно готуватися - модернізують свої армії та розробляють плани оборони у разі можливого нападу.

Як припустив президент України Володимир Зеленський, російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років, щоб перевірити альянс на міцність.

У ISW вказують, що Росія розпочала першу фазу підготовки до можливої війни з НАТО. Росіяни можуть влаштувати провокацію під чужим прапором.

Чи готовий Путін до війни із Заходом і як відповість НАТО - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія
Новини
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Солдати з КНДР не допомагають військовим РФ у Сумській області, але їх краще годують, - ISW
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить