Эстония решила расторгнуть договор о правовой помощи с Россией

Соглашение было подписано более 30 лет назад и регулярно продлевалось, но теперь правительство и парламент Эстонии сочли необходимым прекратить действие этого документа.

Договор предусматривает взаимное признание судебных решений и сотрудничество в уголовных делах. Он останется в силе до весны будущего года. Причиной называют отсутствие доверия к российской системе правосудия.

В Министерстве юстиции сказали, что расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для граждан, например, при заключении и расторжении брака с жителем России или при наследовании. Полученные из соседней страны документы нужно будет переводить и заверять апостилем.

"Это решение является в первую очередь символическим актом, которым мы даем понять, что до тех пор, пока Россия ведет войну в Украине, у Эстонской Республики не может быть никаких доверительных отношений с государством-агрессором", - заявил внефракционный член парламентской правовой комиссии Яанус Карилайд.

Председатель правовой комиссии парламента Эстонии Эдуард Одинец сказал, что теперь дела с Россией будут вестись на основе международных соглашений. Это будет дороже и сложнее.

"Все те же самые дела с Российской Федерацией можно будет вести, но не на основании двустороннего договора, а на основании всех остальных международных соглашений, то есть Россия теперь будет для Эстонии, как любая другая африканская или азиатская страна, и вести дела будет намного дороже и сложнее", - сказал Одинец