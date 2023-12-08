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Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи: детали

Таллин, Пятница 08 декабря 2023 00:09
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Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи: детали Иллюстративное фото: Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи
Автор: Владислав Прийменко

Правительство Эстонии приняло решение о расторжении договора с Россией о юридической помощи. Министерство иностранных дел готовит законопроект, который будет направлен в парламент для утверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Наша цель - прекратить договор как можно скорее, поскольку ясная позиция Эстонии заключается в том, что мы не сотрудничаем с агрессором. Договор автоматически был бы продлен в 2025 году.", - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкны.

По истечении срока действия договора правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться так же, как с любыми другими третьими странами.

Расторжение договора о юридической помощи между Эстонией и Россией может привести к проблемам в сфере семейных отношений, наследства, исполнения судебных решений и признания документов.

"Самым значимым неудобством, с которым столкнутся граждане РФ в Эстонии и граждане Эстонии в РФ, станет то, что все официальные документы, например, справки о семейном положении, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и т.д., будут требовать дополнительного подтверждения апостилем (признания документов - прим ред). На данный момент такого требования нет", - намекнул юрист на круг возможных проблем после разрыва соглашения.

"Сейчас документ, выданный в одной стране, автоматически действует в другой стране. В некоторых случаях требуется только нотариальный перевод. Если договор будет расторгнут, то документы придется апостилировать, что потребует дополнительных расходов и времени", - дополняет юрист.

Расторжение договоров с Россией

С момента полномасштабного вторжения России, Украина прекратила дипломатические отношения с агрессором. Страны Европы и мира стали расторгать ранее подписанные договоры.

Ранее мы писали, что Финляндия решила расторгнуть двустороннее соглашение с РФ о приграничном сотрудничестве. Это было ответ на действия РФ.

Ещё мы писали, что Украина расторгла соглашение о совместном контроле на границе с Россией.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году, Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, действующее с 1993 года.

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