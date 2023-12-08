Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи: детали

Правительство Эстонии приняло решение о расторжении договора с Россией о юридической помощи. Министерство иностранных дел готовит законопроект, который будет направлен в парламент для утверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

"Наша цель - прекратить договор как можно скорее, поскольку ясная позиция Эстонии заключается в том, что мы не сотрудничаем с агрессором. Договор автоматически был бы продлен в 2025 году.", - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкны.

По истечении срока действия договора правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться так же, как с любыми другими третьими странами.

Расторжение договора о юридической помощи между Эстонией и Россией может привести к проблемам в сфере семейных отношений, наследства, исполнения судебных решений и признания документов.

"Самым значимым неудобством, с которым столкнутся граждане РФ в Эстонии и граждане Эстонии в РФ, станет то, что все официальные документы, например, справки о семейном положении, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и т.д., будут требовать дополнительного подтверждения апостилем (признания документов - прим ред). На данный момент такого требования нет", - намекнул юрист на круг возможных проблем после разрыва соглашения.

"Сейчас документ, выданный в одной стране, автоматически действует в другой стране. В некоторых случаях требуется только нотариальный перевод. Если договор будет расторгнут, то документы придется апостилировать, что потребует дополнительных расходов и времени", - дополняет юрист.

Расторжение договоров с Россией

С момента полномасштабного вторжения России, Украина прекратила дипломатические отношения с агрессором. Страны Европы и мира стали расторгать ранее подписанные договоры.

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