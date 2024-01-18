Латвия разорвала договор о правовой помощи с Россией
Парламент Латвии сегодня, 18 января, решил разорвать с Россией договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Парламентарии поддержали законопроект о приостановлении действия договора. За денонсацию проголосовали 64 депутата, 10 выступили против.
Председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс объяснил, что это соглашение было заключено, чтобы способствовать сотрудничеству в сфере правовой помощи.
"Как и ряд других двусторонних договоров, он основывается на взаимном доверии и уверенности. Россия потеряла доверие и доказала, что на нее нельзя положиться. Денонсируя это соглашение, мы четко говорим: доверия нет", - отметил Колс.
Что будет дальше
Договор Латвии и России о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам был ратифицирован 1 июня 1993 года. Колс подчеркнул, что он уже давно не соответствует современности и противоречит обязательствам, которые взяла на себя Латвия при вступлении в Европейский союз, который рекомендует отказаться от таких договоров.
После денонсации договор будет действовать еще шесть месяцев со дня вступления соответствующего законопроекта в силу.
Затем правовое сотрудничество будет осуществляться в рамках таких международно-обязательных документов, как конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская конвенция по гражданским делам.
Разрыв договоров связан с войной в Украине
Издание пишет, что в связи с войной РФ против Украины и санкциями, направленными против Кремля, комиссия Сейма по иностранным делам ранее предложила отраслевым министерствам оценить соответствие двусторонних договоров Латвии и России геополитической ситуации.
В результате парламент решил приостановить действие или денонсировать несколько двусторонних соглашений или отдельные их статьи.
Латвия и санкции против России
4 января стало известно, что министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ.
Также регулятор Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".
Сегодня стало известно, что власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.
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