Латвия разорвала договор о правовой помощи с Россией

Парламент Латвии сегодня, 18 января, решил разорвать с Россией договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Парламентарии поддержали законопроект о приостановлении действия договора. За денонсацию проголосовали 64 депутата, 10 выступили против.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс объяснил, что это соглашение было заключено, чтобы способствовать сотрудничеству в сфере правовой помощи.

"Как и ряд других двусторонних договоров, он основывается на взаимном доверии и уверенности. Россия потеряла доверие и доказала, что на нее нельзя положиться. Денонсируя это соглашение, мы четко говорим: доверия нет", - отметил Колс.

Что будет дальше

Договор Латвии и России о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам был ратифицирован 1 июня 1993 года. Колс подчеркнул, что он уже давно не соответствует современности и противоречит обязательствам, которые взяла на себя Латвия при вступлении в Европейский союз, который рекомендует отказаться от таких договоров.

После денонсации договор будет действовать еще шесть месяцев со дня вступления соответствующего законопроекта в силу.

Затем правовое сотрудничество будет осуществляться в рамках таких международно-обязательных документов, как конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская конвенция по гражданским делам.

Разрыв договоров связан с войной в Украине

Издание пишет, что в связи с войной РФ против Украины и санкциями, направленными против Кремля, комиссия Сейма по иностранным делам ранее предложила отраслевым министерствам оценить соответствие двусторонних договоров Латвии и России геополитической ситуации.

В результате парламент решил приостановить действие или денонсировать несколько двусторонних соглашений или отдельные их статьи.

Латвия и санкции против России

4 января стало известно, что министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против РФ.

Также регулятор Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с российским "Яндексом".

Сегодня стало известно, что власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.