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Естонія вирішила розірвати договір про правову допомогу з Росією

Фото: Естонія вирішила розірвати договір про правову допомогу з Росією (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Уряд Естонії, сьогодні 20 березня, ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Угода була підписана понад 30 років тому і регулярно продовжувалася, але тепер уряд та парламент Естонії вважали за необхідне припинити дію цього документа.

Договір передбачає взаємне визнання судових рішень та співробітництво у кримінальних справах. Він залишиться чинним до весни наступного року. Причиною називають відсутність довіри до російської системи правосуддя.

У Міністерстві юстиції сказали, що розірвання договору може створити деякі додаткові складнощі для громадян, наприклад, під час укладання та розірвання шлюбу з росіянами або при наслідуванні. Отримані із сусідньої країни документи потрібно буде перекладати та засвідчувати апостилем.

"Це рішення є насамперед символічним актом, яким ми даємо зрозуміти, що доти, доки Росія веде війну в Україні, у Естонської Республіки не може бути жодних довірчих відносин з державою-агресором", - заявив позафракційний член парламентської правової комісії Яанус Карілайд.

Голова правової комісії парламенту Естонії Едуард Одинець сказав, що тепер відносини з Росією вестимуться на основі міжнародних угод. Це буде дорожче та складніше.

"Всі ті самі справи з Російською Федерацією можна буде вести, але не на підставі двостороннього договору, а на підставі всіх інших міжнародних угод, тобто Росія тепер буде для Естонії, як будь-яка інша африканська або азіатська країна, і вести справи буде набагато дорожче і складніше", - сказав Одинець

Розірвання договорів із Росією

З моменту повномасштабної війни з Росією Україна припинила дипломатичні відносини з агресором. Країни Європи та світу почали розривати раніше підписані договори

Раніше повідомляли, що Латвія в середині січня 2024 року розірвала з Росією подібний договір про правову допомогу.

Також Естонія наприкінці 2023 року вирішила розірвати договір із Росією щодо юридичної допомоги.

До речі, Фінляндія вирішила розірвати двосторонню угоду з РФ про прикордонне співробітництво. Це була відповідь на дії Росії.

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