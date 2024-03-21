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Эстония решила расторгнуть договор о правовой помощи с Россией

Таллин, Четверг 21 марта 2024 01:02
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Эстония решила расторгнуть договор о правовой помощи с Россией Фото: Эстония решила расторгнуть договор о правовой помощи с Россией (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Правительство Эстонии, сегодня 20 марта, приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Соглашение было подписано более 30 лет назад и регулярно продлевалось, но теперь правительство и парламент Эстонии сочли необходимым прекратить действие этого документа.

Договор предусматривает взаимное признание судебных решений и сотрудничество в уголовных делах. Он останется в силе до весны будущего года. Причиной называют отсутствие доверия к российской системе правосудия.

В Министерстве юстиции сказали, что расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для граждан, например, при заключении и расторжении брака с жителем России или при наследовании. Полученные из соседней страны документы нужно будет переводить и заверять апостилем.

"Это решение является в первую очередь символическим актом, которым мы даем понять, что до тех пор, пока Россия ведет войну в Украине, у Эстонской Республики не может быть никаких доверительных отношений с государством-агрессором", - заявил внефракционный член парламентской правовой комиссии Яанус Карилайд.

Председатель правовой комиссии парламента Эстонии Эдуард Одинец сказал, что теперь дела с Россией будут вестись на основе международных соглашений. Это будет дороже и сложнее.

"Все те же самые дела с Российской Федерацией можно будет вести, но не на основании двустороннего договора, а на основании всех остальных международных соглашений, то есть Россия теперь будет для Эстонии, как любая другая африканская или азиатская страна, и вести дела будет намного дороже и сложнее", - сказал Одинец

Расторжение договоров с Россией

С момента полномасштабной войны с Россией, Украина прекратила дипломатические отношения с агрессором. Страны Европы и мира стали расторгать ранее подписанные договоры

Ранее мы сообщали, что Латвия в середине января 2024 года разорвала с Россией подобный договор о правовой помощи.

Также Эстония в конце 2023 года решила расторгнуть договор с Россией о юридической помощи.

К слову, Финляндия решила расторгнуть двустороннее соглашение с РФ о приграничном сотрудничестве. Это был ответ на действия России.

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