Эстония вызвала российского дипломата "на ковер": известна причина

Инцидент произошел 22 июня в районе острова Вайндлоо.

Как сообщили в МИД, транспортный самолет Ил-76 вооруженных сил РФ без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около четырех минут.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна назвал это "чрезвычайно серьезным и досадным инцидентом", на который Таллинн ожидает официальных объяснений со стороны Москвы.

Кроме того, эстонская сторона во время встречи подняла вопрос невыполнения Россией финансовых обязательств по выплате пенсий гражданам Эстонии, которые имеют право на пенсии из РФ. По словам дипломатов, сейчас Россия выплатила лишь две четверти предусмотренных сумм.