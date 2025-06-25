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Естонія викликала російського дипломата "на килим": відома причина

Фото: Естонія викликала російського дипломата через порушення повітряного простору (flickr)
Автор: Ірина Глухова

Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах РФ в Таллінні для вручення ноти протесту. Йдеться про порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

Інцидент стався 22 червня в районі острова Вайндлоо. 

Як повідомили в МЗС, транспортний літак Іл-76 збройних сил РФ без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії та перебував там близько чотирьох хвилин.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна назвав це "надзвичайно серйозним та прикрим інцидентом", на який Таллінн очікує офіційних пояснень з боку Москви.

Крім того, естонська сторона під час зустрічі порушила питання невиконання Росією фінансових зобов’язань щодо виплат пенсій громадянам Естонії, які мають право на пенсії з РФ. За словами дипломатів, наразі Росія виплатила лише дві чверті передбачених сум.

Порушення повітряного простору Росією

Нагадаємо, це вже не перше порушення за останній час. У середині травня повітряний простір Естонії було порушено винищувачем Су-35 ВКС РФ у районі півострова Юмінда.

МЗС Фінляндії також двічі за місяць викликало представника Росії через порушення повітряного простору. 10 червня поблизу Порвоо російський військовий літак незаконно перетнув кордон. У травні в тому ж районі зафіксували аналогічне порушення – тоді підозрювали два літаки ВКС РФ.

Крім того, російський Су-24 здійснював небезпечні маневри поблизу кордону з Польщею, після чого за розпорядженням командування НАТО його було перехоплено.

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