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Эстония тоже не будет заставлять украинцев возвращаться на родину для мобилизации, - МВД

Фото: в Эстонии не собираются депортировать украинцев для призыва на военную службу (facebook.com politseijapiirivalveamet)
Автор: Владимир Костырин

У Эстонии нет оснований заставлять украинских беженцев выехать из страны на родину для присоединения к рядам Вооруженных сил. Более того, Киев не обращался к Таллинну с подобным запросом.

Об этом заявил руководитель Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание Postimees.

Представитель эстонского МВД отметил, что этот вопрос обсуждался с послом Украины.

"И Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований просить нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - рассказал он.

Эстония повторила позицию Германии

Подобное озвученное в эстонском правительстве заявление является фактически аналогичным с позицией властей Германии по вопросу теоретической высылки граждан Украины из их стран для мобилизации.

Дело в том, что накануне министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших страну, это не будет иметь практических последствий для живущих в Германии украинцев.

"Заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли - это не наш случай", - заявил он 22 декабря.

Что предшествовало

Напомним, 21 декабря немецкие издания WELT и Bild опубликовали интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. СМИ, цитируя министра, написали, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Речь шла о мужчинах 25-60 лет.

Также отмечалось, что речь идет о приглашении, а всех, кто не выполнит это требование, якобы ждут пока обсуждаемые санкции. WELT и Bild процитировало Умерова так: "Мы все еще обсуждаем, что будет, если они (мужчины - ред.) не приедут добровольно".

Позже в МОУ уточнили заявление министра Умерова, распространенное немецкими изданиями WELT и Bild. Там отметили, что в повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

"На повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы. Если граждане Украины за границей хотят присоединиться (в армию, - ред.), они приезжают в Украину и присоединяются", - сказал начальник управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в комментарии РБК-Украина.

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