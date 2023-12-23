Естонія також не змушуватиме українців повертатися на батьківщину для мобілізації, - МВС

Представник естонського МВС зазначив, що таке питання обговорювалося з послом України.

"І Україна нас про це не просила. В України немає законних підстав запитувати нас про видачу вказаних громадян, як і у нас немає підстав їх видавати", - розповів він.

Естонія повторила позицію Німеччини

Подібна озвучена в естонському уряді заява є фактично аналогічною і позицією влади Німеччини щодо питання теоретичної висилки громадян України з їхніх країн для мобілізації.

Річ у тім, що напередодні міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - заявив він 22 грудня.

Що передувало

Нагадаємо, 21 грудня німецькі видання WELT та Bild опублікували інтерв'ю з міністром оборони України Рустемом Умєровим. ЗМІ, цитуючи міністра, написали, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Йшлося про чоловіків віком 25-60 років.

Також зазначалося, що йдеться про запрошення, а всіх, хто не виконає цю вимогу, нібито чекають санкції, які поки що обговорюються. WELT та Bild процитувало Умєрова так: "Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони (чоловіки - ред.) не приїдуть добровільно".

Пізніше у МОУ уточнили заяву міністра Умєрова, яку поширили німецькі видання WELT та Bild. Там зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.

"На порядку денному немає обговорення призову з-за кордону. Якщо громадяни України за кордоном хочуть долучитися (до війська, - ред.), вони приїжджають в Україну й долучаються", - сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк у коментарі РБК-Україна.