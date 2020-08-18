ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Канада закликала провести нові вибори в Білорусі

Оттава, Вівторок 18 серпня 2020 03:43
Канада закликала провести нові вибори в Білорусі
Фото: прапор Канади (wikimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Канада просить ОБСЄ провести ретельне розслідування виборів в Білорусі

Канада не визнає підсумки президентських виборів в Білорусі і закликає провести нові. Оттава також засуджує утиски мирних протестуючих в Білорусі.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ країни Франсуа-Філіпа Шампань, опублікованому в його Twitter.

"Ми не визнаємо результати цих сфальсифікованих президентських виборів в Білорусії і закликаємо до вільних і справедливих виборів", - заявив Шампань.

За його словами, Канада просить ОБСЄ провести ретельне розслідування минулих в республіці виборів президента.

Крім того, Шампань зазначив, що Оттава засуджує утиски мирних протестуючих в Білорусі.

"Тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних бранців і чесних виборів. Ми продовжимо підтримувати народ Білорусі і працювати з міжнародними партнерами, щоб їхні голоси були почуті, а відповідальні за підрив демократії і вчинення жорстоких дій проти учасників протесту були притягнуті до відповідальності ", - заявив Шампань.

Нагадаємо, глава ОБСЄ хоче відвідати Білорусь для переговорів з урядом і опозицією

ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.

президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосили в ЄС персоною "нон грата".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьпротестКанада
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся