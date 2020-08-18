Эстония не признала итоги выборов в Беларуси

Фото: акция в поддержку протестующих в Беларуси (РБК-Украина)

Эстония выделила 100 тысяч евро на поддержку протестующих

Эстония не признает официальные результаты выборов президента Беларуси. Голосование 9 августа не было ни свободным, ни справедливым.

Об этом говорится в заявлении правительства Эстонии.

В заявлении говорится, что действующий президент Александр Лукашенко лишился мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов.

"Правительство Эстонии поддерживает волю белорусского народа к переменам в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов", - говорится в заявлении.

Кроме того, Таллинн поддерживает введение персональных санкций против ответственных за насилие и фальсификации выборов.

"Европейский союз должен обсудить и сосредоточить внимание на ситуации в Беларуси в международных организациях, включая Совет безопасности ООН, Совет ООН по правам человека, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Правительство считает, что акцент должен быть сделан на предотвращении возможной эскалации насилия и поиске мирного политического решения, которое приведет к новым выборам", - говорится в документе.

Напомним, ранее с заявлением о непризнании выборов выступила Канада.

Согласно официальным итогам голосования, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов.