Эстония усилит армию на 17 млн евро: какое оружие закупят на этот раз

Так, соглашение подписали с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH. Контакт будет действовать в течение четырех лет и предусматривает закупку как оборонительных (осколочных), так и наступательных гранат для Сил обороны Эстонии.

Сообщается, что поставки ручных гранат начнутся уже во второй половине 2025 года. Оборонительные гранаты поступят в 2026-2027 годах, а наступательные - в период с 2026 по 2029 год.

Общая стоимость контракта составляет около 17 миллионов евро.

"Ручные гранаты всегда входили в боевое оснащение Сил обороны Эстонии и постоянно используются во время учений. Этот контракт не только гарантирует дальнейшее использование гранат, но и позволяет увеличить их запасы с учетом нынешней ситуации безопасности, - заявили в эстонском Генштабе.

Ручные гранаты входят в боевое снаряжение военнослужащих и, в зависимости от тактической операции, применяются в ближнем бою, например, в городских условиях, а также в окопах для атаки или создания препятствий противнику.