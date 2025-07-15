Естонія посилить армію на 17 млн євро: яку зброю закуплять цього разу

Так, угоду підписали з оборонною компанією Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH. Контакт діятиме протягом чотирьох років і передбачає закупівлю як оборонних (осколкових), так і наступальних гранат для Сил оборони Естонії.

Повідомляється, що постачання ручних гранат розпочнеться вже у другій половині 2025 року. Оборонні гранати надійдуть у 2026–2027 роках, а наступальні - у період з 2026 по 2029 рік.

Загальна вартість контракту становить близько 17 мільйонів євро.

"Ручні гранати завжди входили до бойового оснащення Сил оборони Естонії і постійно використовуються під час навчань. Цей контракт не лише гарантує подальше використання гранат, а й дозволяє збільшити їх запаси з урахуванням нинішньої безпекової ситуації, - заявили в естонському Генштабі.

Ручні гранати входять до бойового спорядження військовослужбовців і, залежно від тактичної операції, застосовуються в ближньому бою, наприклад, в міських умовах, а також в окопах для атаки або створення перешкод противнику.