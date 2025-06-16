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Восточный фланг НАТО готовит больницы к возможному вторжению России, - Politico

Понедельник 16 июня 2025 15:48
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Восточный фланг НАТО готовит больницы к возможному вторжению России, - Politico Иллюстративное фото: в НАТО готовят больницы к возможной войне с Россией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны восточного фланга НАТО опасаются возможной войны с Россией. Они уже начали готовить больницы к такому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, по данным издания, в Вильнюсской университетской больнице Santaros Clinics, расположенной всего в 50 км от внешней границы ЕС с Беларусью, работают над созданием подземной инфраструктуры, убежищ, вертолетных площадок и автономных систем, которые позволят учреждению продолжать работу даже в случаях отключения электроэнергии или водоснабжения.

Также в этой же больнице проводятся учебные мероприятия по эвакуации и готовности принять большое количество пострадавших - совместно с Вооруженными силами Литвы и Союзом стрелков.

В это же время в Эстонии, помимо бронежилетов для бригад скорой помощи, также будут выдавать спутниковые телефоны - на случай отказа традиционных каналов связи. Рассматривается даже создание автономной интернет-сети.

Также во всех больницах устанавливают генераторы. Это происходит с учетом опыта Украины, чью энергосистему регулярно атакует Россия.

Ряду больниц в Восточной Европе грозит особая уязвимость. В настоящий момент прорабатываются варианты переоборудования подвальных помещений в операционные на случай крайнего характера событий.

Как отметил заместитель гендиректора департамента здоровья Эстонии Рагнар Вайкнеметс, вопрос заключается не в том, нападет ли Россия, а в том, когда это произойдет.

Также страны Балтии создают резервы лекарственных препаратов, расходных материалов и оборудования. Эстония выделила 25 миллионов евро на поставку такого оборудования, в том числе ортопедических конструкций, турникетов и наборов для травматологии. Вайкнеметс добавил, что эти резервы помогут обеспечить работу больниц до поступления поддержки со стороны других стран НАТО. Он также подчеркнул ведущую роль Альянса в организации каналов снабжения.

Основной проблемой в странах Балтии по-прежнему остается дефицит персонала - особенно среднего звена. В ходе социального опроса в Литве выяснилось, что в период войны на своем посту останется менее 40% врачей.

Угроза России для НАТО

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия в течение пяти лет может подготовиться к войне с НАТО.

Он отмечал, что такие сроки объясняются тем, что Россия производит оружие быстрее, чем думали в Альянсе.

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