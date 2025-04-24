Одна из стран, граничащих с Россией, вышла из договора о запрете противопехотных мин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

В приложении к закону говорится, что за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции существенно изменилась региональная ситуация в сфере безопасности, а Россия, начав войну против Украины, явно продемонстрировала, что не уважает территориальные границы суверенных государств и международное право, включая принципы, изложенные в уставе ООН.

"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", - говорится в пояснении.

По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями.

Выход из конвенции

Сейм Латвии 16 апреля в окончательном чтении принял закон о выходе Л из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин. За выход из конвенции проголосовали 66 депутатов, против - 14 депутатов

Планируется, что МИД Латвии будет координировать подачу документов о выходе из конвенции вместе с МИД Эстонии и Литвы государствам-участникам конвенции, генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН.

Эта конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. К числу неприсоединившихся стран относятся Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не приобретать, не хранить, не сохранять и не передавать их никому - ни прямо, ни косвенно.