Эстония усилит армию на 17 млн евро: какое оружие закупят на этот раз
Эстония заключила контракт с немецкой компанией общей стоимостью 17 миллионов евро. Речь идет о закупке оборонительных и наступательных гранат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Так, соглашение подписали с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH. Контакт будет действовать в течение четырех лет и предусматривает закупку как оборонительных (осколочных), так и наступательных гранат для Сил обороны Эстонии.
Сообщается, что поставки ручных гранат начнутся уже во второй половине 2025 года. Оборонительные гранаты поступят в 2026-2027 годах, а наступательные - в период с 2026 по 2029 год.
Общая стоимость контракта составляет около 17 миллионов евро.
"Ручные гранаты всегда входили в боевое оснащение Сил обороны Эстонии и постоянно используются во время учений. Этот контракт не только гарантирует дальнейшее использование гранат, но и позволяет увеличить их запасы с учетом нынешней ситуации безопасности, - заявили в эстонском Генштабе.
Ручные гранаты входят в боевое снаряжение военнослужащих и, в зависимости от тактической операции, применяются в ближнем бою, например, в городских условиях, а также в окопах для атаки или создания препятствий противнику.
Эстония готовится к возможной войне с Россией
Как ранее отмечалось, страны Балтии могут стать одной из основных целей РФ, если она решит напасть на НАТО. Поэтому сейчас ведется подготовка к тому, чтобы предотвратить нападения государства-агрессора. В частности, начали готовить больницы к такому сценарию.
Также страны Балтии, Польша и Финляндия выходят из конвенции о запрете противопехотных мин и намерены заминировать границу против российских оккупантов.
Более того, в юго-восточной Эстонии начали сооружение Балтийской оборонительной линии. Линию строят Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK).
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