Естонія посилить армію на 17 млн євро: яку зброю закуплять цього разу
Естонія уклала контракт із німецькою компанією загальною вартістю 17 мільйонів євро. Йдеться про закупівлю оборонних та наступальних гранат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Так, угоду підписали з оборонною компанією Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH. Контакт діятиме протягом чотирьох років і передбачає закупівлю як оборонних (осколкових), так і наступальних гранат для Сил оборони Естонії.
Повідомляється, що постачання ручних гранат розпочнеться вже у другій половині 2025 року. Оборонні гранати надійдуть у 2026–2027 роках, а наступальні - у період з 2026 по 2029 рік.
Загальна вартість контракту становить близько 17 мільйонів євро.
"Ручні гранати завжди входили до бойового оснащення Сил оборони Естонії і постійно використовуються під час навчань. Цей контракт не лише гарантує подальше використання гранат, а й дозволяє збільшити їх запаси з урахуванням нинішньої безпекової ситуації, - заявили в естонському Генштабі.
Ручні гранати входять до бойового спорядження військовослужбовців і, залежно від тактичної операції, застосовуються в ближньому бою, наприклад, в міських умовах, а також в окопах для атаки або створення перешкод противнику.
Естонія готується до можливої війни з Росією
Як раніше зазначалось, країни Балтії можуть стати однією з основних цілей РФ, якщо вона вирішить напасти на НАТО. Тому зараз ведеться підготовка до того, щоб запобігти нападам держави-агресора. Зокрема, розпочали готувати лікарні до такого сценарію.
Також країни Балтії, Польща і Фінляндія виходять з конвенції про заборону протипіхотних мін і мають намір замінувати кордон проти російських окупантів.
Ба більше, у південно-східній Естонії розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії. Лінію будують Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK).
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