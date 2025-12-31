Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку: среди приоритетов - Украина

С 1 января 2026 года Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В эстонском МИД сообщили, что ее целями будут укрепление регионального сотрудничества, повышение видимости NB8 на международной арене, а также углубление стратегической интеграции региона.

"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно малые размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Кроме того, среди приоритетов председательства Эстонии - продолжение всесторонней поддержки Украины и давления на Россию.

Председательство Эстонии в формате Северо-Балтийской восьмерки продлится весь 2026 год.