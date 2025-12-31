Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку: среди приоритетов - Украина
С 1 января 2026 года Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
В эстонском МИД сообщили, что ее целями будут укрепление регионального сотрудничества, повышение видимости NB8 на международной арене, а также углубление стратегической интеграции региона.
"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно малые размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
Кроме того, среди приоритетов председательства Эстонии - продолжение всесторонней поддержки Украины и давления на Россию.
Председательство Эстонии в формате Северо-Балтийской восьмерки продлится весь 2026 год.
Напомним, ранее страны Северной и Балтийской восьмерки подтвердили непоколебимую поддержку Украины и пообещали продолжать военную помощь на фоне полномасштабной войны.
Кроме того, они также пообещали продолжать поставки оружия Украине, укрепление европейской обороны и дальнейшее усиление санкций против РФ, пока она ведет войну.
Отметим, Эстония с начала полномасштабного вторжения постоянно поставляет Украине военную помощь. Недавно Украина официально подала в Эстонию список военной помощи на 100 млн евро, которая включает беспилотники, плавсредства и медицинское оборудование.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что для усиления позиций Украины и увеличения давления на Россию Эстония отправила 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.