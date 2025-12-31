ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку: среди приоритетов - Украина

Эстония, Среда 31 декабря 2025 21:19
UA EN RU
Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку: среди приоритетов - Украина Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

С 1 января 2026 года Эстония возглавит Северо-Балтийскую восьмерку (NB8) - региональный формат сотрудничества, в который также входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В эстонском МИД сообщили, что ее целями будут укрепление регионального сотрудничества, повышение видимости NB8 на международной арене, а также углубление стратегической интеграции региона.

"Страны NB8 вместе значительно больше, заметнее и влиятельнее, чем по отдельности. Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно малые размеры государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров в Евро-Атлантическом пространстве", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Кроме того, среди приоритетов председательства Эстонии - продолжение всесторонней поддержки Украины и давления на Россию.

Председательство Эстонии в формате Северо-Балтийской восьмерки продлится весь 2026 год.

Напомним, ранее страны Северной и Балтийской восьмерки подтвердили непоколебимую поддержку Украины и пообещали продолжать военную помощь на фоне полномасштабной войны.

Кроме того, они также пообещали продолжать поставки оружия Украине, укрепление европейской обороны и дальнейшее усиление санкций против РФ, пока она ведет войну.

Отметим, Эстония с начала полномасштабного вторжения постоянно поставляет Украине военную помощь. Недавно Украина официально подала в Эстонию список военной помощи на 100 млн евро, которая включает беспилотники, плавсредства и медицинское оборудование.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что для усиления позиций Украины и увеличения давления на Россию Эстония отправила 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Эстония
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем