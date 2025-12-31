Естонія очолить Північно-Балтійську вісімку: серед пріоритетів - Україна
З 1 січня 2026 року Естонія очолить Північно-Балтійську вісімку (NB8) - регіонального формату співпраці, до якого також входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
В естонському МЗС повідомили, що її цілями будуть зміцнення регіонального співробітництва, підвищення видимості NB8 на міжнародній арені, а також поглиблення стратегічної інтеграції регіону.
"Країни NB8 разом значно більші, помітніші та впливовіші, ніж окремо. Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно малі розміри держав, є одним з ключових економічних і політичних партнерів у Євро-Атлантичному просторі", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.
Крім того, серед пріоритетів головування Естонії - продовження всебічної підтримки України та тиску на Росію.
Головування Естонії у форматі Північно-Балтійської вісімки триватиме весь 2026 рік.
Нагадаємо, раніше країни Північної та Балтійської вісімки підтвердили непохитну підтримку України та пообіцяли продовжувати військову допомогу на тлі повномасштабної війни.
Крім того, вони також пообіцяли продовжувати постачання зброї Україні, зміцнення європейської оборони та подальше посилення санкцій проти РФ, доки вона веде війну.
Зазначимо, Естонія з початку повномасштабного вторгнення постійно постачає Україні військову допомогу. Нещодавно Україна офіційно подала до Естонії список військової допомоги на 100 млн євро, яка включає безпілотники, плавзасоби та медичне обладнання.
Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що для посилення позицій України та збільшення тиску на Росію Естонія відправила 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.