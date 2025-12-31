Естонія очолить Північно-Балтійську вісімку: серед пріоритетів - Україна

З 1 січня 2026 року Естонія очолить Північно-Балтійську вісімку (NB8) - регіонального формату співпраці, до якого також входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

В естонському МЗС повідомили, що її цілями будуть зміцнення регіонального співробітництва, підвищення видимості NB8 на міжнародній арені, а також поглиблення стратегічної інтеграції регіону.

"Країни NB8 разом значно більші, помітніші та впливовіші, ніж окремо. Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно малі розміри держав, є одним з ключових економічних і політичних партнерів у Євро-Атлантичному просторі", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Крім того, серед пріоритетів головування Естонії - продовження всебічної підтримки України та тиску на Росію.

Головування Естонії у форматі Північно-Балтійської вісімки триватиме весь 2026 рік.