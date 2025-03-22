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Эстония предоставит Украине военную помощь на 100 миллионов евро

Суббота 22 марта 2025 12:05
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Эстония предоставит Украине военную помощь на 100 миллионов евро Фото: Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украина официально подала в Эстонию список военной помощи на 100 миллионов евро, которая включает беспилотники, плавсредства и медицинское оборудование. Контракты на закупку продукции уже готовятся к заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерво обороны Эстонии.

21 марта Украина официально подала в Эстонию список пожеланий по военной помощи, состоящий из продукции эстонских оборонных предприятий на сумму 100 миллионов евро.

В отбор вошли беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные транспортные средства, плавсредства, медицинское оборудование и другие материалы, предлагаемые эстонскими производителями. Количество и сроки доставки этой помощи остаются конфиденциальными.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что Эстония обязалась поддерживать Украину в размере 0,25% своего ВВП в год на военные нужды, включая закупку продукции местных оборонных компаний.

По его словам, обратная связь от Украины позволяет эффективно и быстро доставить необходимые материалы.

"Я очень довольна высоким уровнем оборонной промышленности Эстонии и широким ассортиментом продукции. Следующим шагом Национальный центр оборонных инвестиций как можно быстрее заключит контракты на закупку отобранной украинской продукции, чтобы необходимые материалы поступили без задержек", - отметила Катри Раудсепп, председатель Экспертного комитета по мерам поддержки Украины.

Эстония продолжит оказывать Украине военную помощь, способствуя обучению военнослужащих и развитию IT-коалиции для поддержки Украины, вместе с Люксембургом.

Кроме этого, страны Балтии и Северной Европы работают над оснащением и обучением украинской бригады до 2025 года.

Помощь Украине от Эстонии

Эстония постоянно поставляет Украине военную помощь в войне против РФ после масштабного вторжения оккупантов в страну.

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, объявленный 22 февраля.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что для усиления позиций Украины и увеличения давления на Россию Эстония отправила 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.

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