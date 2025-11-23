ua en ru
Восемь северных стран готовы продолжать поставки оружия Киеву

Воскресенье 23 ноября 2025 05:50
Восемь северных стран готовы продолжать поставки оружия Киеву Фото: страны Северной и Балтийской восьмерки продолжат поставки оружия (president.lv)
Автор: Маловичко Юлия

Страны Северной и Балтийской восьмерки подтвердили непоколебимую поддержку Украины и пообещали продолжать военную помощь на фоне продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Government offices of Sweden.

Соответствующее совместное заявление Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции было обнародовано в субботу, 22 ноября.

Как отмечается в документе, Россия до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по прекращению огня или шагов, которые могли бы приблизить мир, тогда как Украина демонстрирует серьезность намерений в этом направлении.

"С самого начала агрессивной войны России мы стояли на стороне Украины и будем продолжать это делать. Речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности всей Европы", - отмечают лидеры NB8.

В заявлении подчеркивается, что поддержка международных партнеров может быть полной только в отношении решений, которые уважают суверенитет Украины и способны обеспечить стабильность на континенте.

Страны Северной и Балтийской восьмерки также пообещали продолжать поставки оружия Украине, укрепление европейской обороны и дальнейшее усиление санкций против РФ, пока она ведет войну.

В финальной части документа лидеры NB8 обратились к украинскому народу:

"Ваша несокрушимость, решимость и мужество были по-настоящему впечатляющими. Вы не одни - можете рассчитывать на нашу поддержку", - говорится в заявлении.

По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Штенгард, скандинавские страны - несмотря на совокупное население менее 30 млн обеспечивают около трети всей военной помощи НАТО Украине в этом году.

Напомним, Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.

Еще сообщалось, что датская компания Terma совместно с украинской Odd Systems работают над доступной системой противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата вражеских беспилотников.

