Естонія почне послаблювати карантинні заходи з 11 травня

Відвідувачам ТРЦ необхідно буде дотримуватися вимоги соціального дистанціювання
Проте уряд не дозволив відновити роботу кінотеатрів, казино, боулінгів та інших розважальних центрів на території ТРЦ.
раніше повідомлялося, що Естонія планує почати пом'якшувати карантинні заходи з 15 травня. З 15 травня можливе відкриття шкіл. Потім уряд планує відкриття музеїв та гуртків за інтересами на відкритому повітрі, а також проведення спортивних тренувань на відкритому повітрі.
Крім того, естонський уряд продовжив режим надзвичайного стану до 17 травня.
Зазначимо, що 25 березня в Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Так, померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.