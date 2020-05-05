Естонія почне послаблювати карантинні заходи з 11 травня

Проте уряд не дозволив відновити роботу кінотеатрів, казино, боулінгів та інших розважальних центрів на території ТРЦ.

раніше повідомлялося, що Естонія планує почати пом'якшувати карантинні заходи з 15 травня. З 15 травня можливе відкриття шкіл. Потім уряд планує відкриття музеїв та гуртків за інтересами на відкритому повітрі, а також проведення спортивних тренувань на відкритому повітрі.

Крім того, естонський уряд продовжив режим надзвичайного стану до 17 травня.

Зазначимо, що 25 березня в Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Так, померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.