Эстония начнет ослаблять карантинные меры с 11 мая

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Однако правительство не разрешило возобновить работу кинотеатров, казино, боулингов и прочих развлекательных центров на территории ТРЦ.

ранее сообщалось, что Эстония планирует начать смягчать карантинные меры с 15 мая. С 15 мая возможно открытие школ. Потом правительство планирует открытие музеев и кружков по интересам на открытом воздухе, а также проведения спортивных тренировок на открытом воздухе.

Кроме того, эстонское правительство продлило режим чрезвычайного положения до 17 мая.

Отметим, что 25 марта в Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Так, скончалась 83-летняя женщина, у которой были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.