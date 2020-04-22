В Естонії планують почати ослаблення карантину з середини травня

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Обмеження почнуть пом'якшуватися при виконанні певних умов

Уряд Естонії схвалив стратегію виходу з кризи, згідно з яким Республіка планує почати пом'якшення карантинних заходів з 15 травня. Про це повідомляє портал ERR.

При цьому наголошується, що плани з ослаблення карантинних обмежень будуть затверджені наступного тижня.

Згідно зі стратегією, обмеження почнуть пом'якшуватися при виконанні певних умов.

Так, з 15 травня можливе відкриття шкіл. Потім уряд планує відкриття музеїв та гуртків за інтересами на відкритому повітрі, а також проведення спортивних тренувань на відкритому повітрі.

Крім того, при певних умовах можливе проведення церемоній укладення шлюбу. Наступні кроки - відкриття магазинів, пунктів харчування та надання послуг у торгових центрах.

Вже після цього мова піде про відкриття всіх музеїв і виставок. Після чого відкриються спортивні клуби, і можна буде тренуватися в закритих приміщеннях.

Урядова комісія разом з вченими та експертами переглядати пом'якшення обмежень раз на тиждень.

Нагадаємо, 25 березня в Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Так, померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.

Крім того, влада Естонії оголосили про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 16 березня в Естонії було зупинено навчальний процес у навчальних закладах. Крім того, були заборонені всі публічні зібрання, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри закриті.